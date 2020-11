Quase 100 baleias-piloto morrem encalhadas na Nova Zelândia

Esforços de resgate foram prejudicados pela falta de energia elétrica e localização remota da ilha

EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE No final de setembro, mais de 300 baleias-piloto morreram encalhadas na costa australiana



Quase 100 baleias morreram encalhadas, nesta quarta-feira (25), nas Ilhas Chatham, a 800 quilômetros da costa leste da Nova Zelândia. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia informou que 97 baleias-piloto e 3 golfinhos morreram na extensão de areia. De acordo com autoridades locais, os esforços de resgate foram prejudicados pela falta de energia elétrica e localização remota da ilha.

Cerca de 26 baleias estavam vivas quando as equipes de socorro chegaram, mas foram submetidas à eutanásia por estarem muito fracas para o mar agitado. Há décadas, cientistas estudam o fenômeno, mas ainda não conhecem a razão dos encalhes de baleias. No final de setembro, mais de 300 baleias-piloto morreram encalhadas na costa australiana, no que ficou conhecido um dos maiores encalhes de baleias do mundo.

*Com informações da repórter Livia Fernanda