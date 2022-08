Queiroga diz que Ministério da Saúde vai comprar 50 mil vacinas contra varíola dos macacos

Ainda não há prazo para a chegada das doses e elas serão destinadas aos profissionais de saúde que estão combatendo a doença

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO Profissionais da saúde serão prioridade na distribuição de doses da vacina contra a varíola dos macacos



Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo fará a compra de 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. O imunizante será adquirido por meio da Organização Pan-americana da Saúde (Opas). Ainda não há prazo para a chegada das doses e elas serão destinadas aos profissionais de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lamentou relatos de ataques contra macacos no Brasil devido ao medo da Monkeypox. A porta-voz da entidade, Margaret Harris, reforçou que o surto atual se dá somente entre humanos. O repúdio da OMS ocorre por conta de primatas encontrados com sintomas de intoxicação em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os ataques começaram a ser registrados após a confirmação de um caso de varíola dos macacos na região. A denominação da doença nasceu em função da descoberta do vírus, que foi identificado inicialmente em macacos em 1958. Depois disso o vírus foi encontrado em outros animais e em 1970 também em humanos. A OMS diz que analisa trocar a denominação para um nome que traga menos estigma para esses animais. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 2.293 casos confirmados e uma morte pela doença. As regiões Norte e Nordeste ainda têm estados sem casos confirmados. Nas outras a doença já está presente em todos os estados.

*Com informações da repórter Carolina Abelin