Reaplicação do Enem 2021 ocorre em 9 e 16 de janeiro

A reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é para os candidatos que faltaram ao exame em novembro do ano passado por um motivo justificado e tiveram o pedido de reaplicação aprovado. Entre eles estão os estudantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os alunos não conseguiram fazer a prova por causa de uma operação policial no dia do exame que terminou em nove mortes. Também vão conseguir refazer a prova do ENEM os adultos privados de liberdade e os jovens que cumprem medida socioeducativa. Além disso, aqueles estudantes que se inscreveram no ENEM 2020, conseguiram a isenção da taxa, mas não compareceram no dia da prova por conta da pandemia da Covid-19, também vão conseguir realizar exame agora em janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em todos os casos, o nível de dificuldade da prova vai ser o mesmo da edição regular. Elas serão realizadadas nos dias 9 e 16 de janeiro. No primeiro domingo, os estudantes vão responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; além de fazer a redação. E no segundo domingo será a vez de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

*Com informações da repórter Iasmin Costa