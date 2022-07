Relator deve apresentar em agosto parecer sobre cassação de Gabriel Monteiro

São necessários dois terços dos 51 vereadores da Câmara Municipal para aprovar a anulação do mandato

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Gabriel Monteiro pode ter seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em processo interno



Membros da Câmara Municipal do Rio de Janeiro revelaram à reportagem da Jovem Pan News que o relator da cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PSD) vai se manifestar favoravelmente à anulação por quebra de decoro parlamentar. O legislativo municipal está em recesso e só retoma os trabalhos no mês de agosto. A ideia é que no início do mês o relator do Conselho de Ética apresente o relatório. Os consultados pela reportagem afirmaram que existem elementos sólidos e robustos que configuram a cassação. Mas para que esse relatório tenha prosseguimento ele precisa ser apreciado por todo o Conselho de Ética. As informações são de que estariam sendo feitas propostas internamente para que a cassação seja substituída por uma suspensão.

Caso o Conselho de Ética vote pela cassação de Gabriel Monteiro, a remoção ainda precisa passar pelo plenário da casa. Para que seja efetivada, são necessários dois terços dos 51 vereadores da Câmara Municipal. Enquanto isso, ganham força os rumores de que o ex-policial vai se lançar candidato a deputado federal nas eleições de outubro. O parlamentar nega todas as acusações contra ele feitas por ex-assessores e pessoas próximas, e afirma que foi alvo de um complô da “máfia dos reboques”, a qual foi denunciada pelo vereador.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga