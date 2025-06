Requalificação de diretores afastados pela Prefeitura de SP começa nesta segunda-feira

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, conteúdos do curso, que se estenderá até dezembro, serão ajustados mensalmente, permitindo que o programa se adapte às necessidades dos profissionais e das escolas

O processo de requalificação de 25 diretores escolares da rede municipal de ensino de São Paulo teve início nesta segunda-feira (02). A iniciativa visa aprimorar as competências dos gestores escolares e garantir uma educação de qualidade para os alunos da rede pública. A reunião de abertura, que ocorreu hoje, foi marcada na semana passada, no dia 29 de maio, e contou com a presença de representantes sindicais, dos diretores convocados e de membros da Secretaria Municipal de Educação. Durante o encontro, foi apresentada a grade do curso, que se estenderá até dezembro, com aulas totalizando 28 horas semanais, distribuídas em quatro dias por semana.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os conteúdos do curso serão ajustados mensalmente, permitindo que o programa se adapte às necessidades emergentes dos diretores e das escolas. A reunião de hoje serviu para formalizar a apresentação desses conteúdos aos diretores e representantes sindicais. Na semana passada, os sindicatos solicitaram o adiamento do curso, alegando a necessidade de mais tempo para preparação, mas a secretaria manteve o cronograma original. Além disso, os sindicatos pediram a retirada dos profissionais substitutos designados para auxiliar os diretores durante o curso, mas a secretaria decidiu manter esses profissionais, argumentando que eles são essenciais para o bom andamento das atividades escolares enquanto os diretores participam do curso.

O curso de requalificação começa hoje, com os diretores permanecendo em suas funções e contando com o apoio dos auxiliares designados. Essa medida visa garantir que as atividades escolares não sejam interrompidas e que os diretores possam aplicar imediatamente os conhecimentos adquiridos em suas práticas diárias. A reunião de hoje foi uma oportunidade para os sindicatos entenderem melhor o conteúdo e a estrutura do curso, além de discutir possíveis ajustes que possam ser feitos ao longo do programa.

