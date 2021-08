Reserva de camarotes para o Carnaval 2022 no Rio começa nesta semana

Liga Independente das Escolas de Samba iniciar a pré-venda na quinta-feira, 12, com valores entre R$ 46 mil e R$ 96 mil; avanço da variante Delta coloca festividade em risco

MARCELO CORTES /FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura do Rio de Janeiro e a LIESA já fecharam uma data alternativa para o desfile do que que vem, que pode acontecer em meados de 2022



A venda de ingressos para o Carnaval 2022 na Passarela do Samba, a Marquês de Sapucaí, começa efetivamente nesta semana. Na quinta-feira, 12, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) vai disponibilizar uma pré-venda de camarotes, com valores entre R$ 46 mil e R$ 96 mil. Os detalhes sobre a reserva serão divulgados nas redes sociais e no site da entidade. Nesse ano, não teve o tradicional desfile de Carnaval na capital fluminense por causa da pandemia de Covid-19. E agora, o avanço da variante Delta, já começa a ameaçar a festividade do próximo ano. Por isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a LIESA já fecharam uma data alternativa para o desfile do que que vem, que pode acontecer em meados de 2022. A entidade acredita que o Carnaval na Passarela do Samba só vai acontecer com ao menos 70% da capacidade. Atualmente, a Marques de Sapucaí tem capacidade para 70 mil pessoas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga