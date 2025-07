Ressaca causa alagamentos e interdições na orla de Santos

Trechos críticos foram interditados, e recomendações foram emitidas para que os moradores evitassem trafegar nas áreas inundadas

A orla de Santos, localizada no litoral de São Paulo, enfrentou um desafio significativo com alagamentos em diversos pontos, resultado de uma maré alta provocada por uma ressaca. Este fenômeno natural, semelhante ao que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, trouxe preocupações para os moradores e autoridades locais. A prefeitura de Santos destacou que o trecho mais afetado foi o canal 4, onde vários pontos de alagamento foram registrados na terça-feira, causando apreensão entre os residentes. Diante da situação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Defesa Civil agiram prontamente para mitigar os impactos. Trechos críticos foram interditados, e recomendações foram emitidas para que os moradores evitassem trafegar nas áreas alagadas. Além disso, a prática de esportes aquáticos na orla foi desaconselhada.

A Defesa Civil manteve um monitoramento constante ao longo do dia, devido à influência de um sistema de baixa pressão no Atlântico, que também trouxe temperaturas mais amenas, variando entre 18 e 23 graus Celsius. Apesar do susto inicial, a cidade de Santos conseguiu evitar grandes transtornos ou casos graves. A CET desempenhou um papel crucial ao orientar motoristas e pedestres na região, garantindo que a situação permanecesse sob controle. A ressaca, que afetou principalmente o canal 4, foi a principal responsável pelos alagamentos. No entanto, as medidas preventivas adotadas e a rápida resposta das autoridades foram fundamentais para minimizar os impactos sobre a população.

Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA