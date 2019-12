Réveillon em SP deve movimentar R$ 650 milhões, estima secretaria de Turismo

MARIANA RISCALA/JOVEM PAN/JP Festa terá início às 18 horas do dia 31 de dezembro



O chefe de gabinete da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Vicente Rosolia, afirmou, nesta segunda-feira (30), que a cidade deve arrecadar cerca de R$ 650 milhões com a festa de Réveillon, que acontece tradicionalmente na Avenida Paulista. O valor é um pouco maior do que o registrado no ano passado, quando foram arrecadados R$ 600 milhões.

“No ano passado, o movimento foi de R$ 600 milhões, mas estamos prevendo R$ 650 milhões para esse ano. A nossa rede hoteleira está com 85% de ocupação – dessas, entre 45% e 50% são de turistas nacionais e internacionais”, disse, em entrevista ao Jornal da Manhã.

Rosolia relembrou que as três toneladas de fogos, que produzirão um show de dez minutos, serão novamente silenciosos. “Falamos com órgãos protetores dos animais, no entorno temos hospitais, hotéis. O barulho incomodava bastante os animais e perturbava a tranquilidade das pessoas de mais idade, que ficam em sua residências. Então os fogos serão novamente silenciosos”, explicou.

Confira as regras, horários, atrações e saiba o que é permitido levar para curtir a festa na Avenida Paulista: