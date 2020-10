Rio de Janeiro adia Carnaval de rua em 2021 por tempo indeterminado

O desfile do Grupo Especial da Marques de Sapucaí também não vai acontecer

ALLAN CARVALHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO A empresa de turismo da cidade, a Riotur, já considerava inviável a festa com reunião de milhares de pessoas



Não vai ter Carnaval de rua em fevereiro de 2021 no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pelos organizadores da festa que entendem que, sem vacina ou remédio contra a Covid-19, o evento não pode acontecer. O adiamento é por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta semana entre os representantes dos principais e maiores blocos da cidade. O desfile do Grupo Especial do Carnaval na Marques de Sapucaí também já tinha sido adiado por conta da pandemia.

Não há como acontecer as festas em fevereiro de 2021. Tanto Carnaval de rua quanto desfiles de escolas de samba buscam datas alternativas caso surja uma vacina ou remédio que posse ser difundido entre a população. A empresa de turismo da cidade, a Riotur, já considerava inviável a festa com reunião de milhares de pessoas em tempos de pandemia e sem imunização. Anualmente, o Carnaval de rua do Rio de Janeiro reúne cerca de 500 blocos e milhões de pessoas nas avenidas e ruas da cidade. Além disso, costuma movimentar bilhões de reais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga