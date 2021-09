Rio espera normalizar vacinação contra a Covid-19 na próxima semana

Capital fluminense retoma neste sábado, 4, a aplicação da segunda dose da CoronaVac após dois dias de paralisação; expectativa é que imunização dos adolescentes também seja normalizada

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, 1 milhão de doses foram enviadas ao Estado apenas na sexta-feira e o município deve receber 400 mil doses



A prefeitura do Rio de Janeiro espera normalizar a vacinação contra a Covid-19 na próxima semana. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, expectativa é que mais remessas de imunizantes sejam entregues. Ao todo, 1 milhão de doses foram enviadas ao Estado apenas na sexta-feira e o município deve receber 400 mil doses. Neste sábado, 4, por exemplo, a aplicação da segunda dose da CoronaVac está sendo retomada após dois dias de paralisação. As novas entregas devem permitir a retomada da imunização de adolescentes, que ficou prejudicada ao longo da semana. A prefeitura do Rio de Janeiro tem criticado o Ministério da Saúde, alegando que quase 20 milhões de doses estão estocadas nos depósitos do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

*Com informações do repórter Rodrigo Viga