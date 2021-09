Sem insumos, Fiocruz vai atrasar entrega de vacinas contra a Covid-19 ao governo

Fundação estima que ficará duas semanas sem fazer entregas regulares de imunizantes da AstraZeneca ao Ministério da Saúde

Todo o processo desde a chegada do insumo até a entrega do imunizante leva, em média, três semanas



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai ficar cerca de duas semanas sem fazer entregas regulares da vacina contra a Covid-19 de Oxford/AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) por conta do atraso na entrega de insumos farmacêuticos ativos (IFA). A matéria-prima é essencial para a fabricação dos imunizantes. Duas remessas de IFA chegaram no fim do mês passado, 25 e 30 de agosto. Um novo lote está previsto para chegar nesta sexta-feira, 3. Com a demora na entrega, os próximos lotes de vacina estão programados para serem liberadas pela Fiocruz na semana de 13 a 17 de setembro. Todo o processo desde a chegada do insumo até a entrega do imunizante leva, em média, três semanas, incluindo, inclusive, o período de controle de qualidade das vacinas. Todas as doses relativas ao lote de IFA recebido no último dia 25 já foram produzidas e estão na chamada etapa de controle. Parte do lote recebido no dia 30 de agosto já foi produzida. A Fiocruz tenta acelerar a disponibilidade de remessas de IFA junto ao laboratório AstraZeneca para garantir entregas semanais e sem interrupção do imunizante. Desde o começo do ano, a fundação entregou 92 mil doses ao PNI. Bio-Manguinhos tem uma capacidade de produção superior a disponibilidade de IFA.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga