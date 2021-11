São Paulo estuda adiar retirada das máscaras em locais abertos

Inicialmente, flexibilização estava marcada para o dia 11 de dezembro; no entanto, disseminação da variante ômicron preocupa autoridades de saúde

EFE / EPA / KIMIMASA MAYAMA A disseminação da nova variante do coronavírus, identificada como Ômicron, assusta os integrantes do comitê



O Centro de Contingência Contra a Covid-19 do Estado de São Paulo estuda adiar a liberação do uso de máscara em locais abertos. Inicialmente, a data para o fim do uso obrigatório da item de proteção estava marcada para o dia 11 de dezembro. No entanto, a disseminação da nova variante do coronavírus, identificada como Ômicron, assusta os integrantes do comitê, que retaliavam a liberação. A nova avaliação dos médicos deve sair nos próximos dias, eles aguardam o resultado do exame de um passageiro que testou positivo para a Covid-19 após chegar da África do Sul. Outros índices internacionais da nova cepa também serão considerados na avaliação. As festas de Réveillon podem ser revistas pelo Centro de Contingência.

*Com informações do repórter Victor Moraes