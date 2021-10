São Paulo realiza eleição de representantes ao Conselho Municipal de Política Urbana

Votação acontece neste domingo, 3, nas 32 subprefeituras da capital; paulistano deve levar o título eleitoral e um documento oficial de identificação com foto para votar

Agência Brasil/Arquivo Imóveis se tornaram alvos de investidores por unirem segurança e rentabilidade no longo prazo



A Prefeitura de São Paulo realiza a eleição dos representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Política Urbana. A votação neste domingo, 3, acontece até às 17 horas nas 32 subprefeituras da capital e o paulistano deve levar o título eleitoral e um documento oficial de identificação com foto para votar. O secretário de Urbanismo e Licenciamento, César Azevedo, ressalta que os conselheiros acompanham a execução das políticas de desenvolvimento, discutem propostas e podem elaborar projetos de lei ao Executivo. “O Conselho Municipal de Política Urbana, que ocorre a eleição neste final de semana, já existe e já tem os integrantes atuais, que estão participando desde o começo do planejamento do processo de revisão do Plano Diretor e deliberando sobre a metodologia, a forma de discussão com a sociedade civil. Então já há esse acompanhamento”, afirma. Os conselheiros eleitos farão parte do biênio 2021 a 2023. O munícipe deverá votar no local correspondente à subprefeitura da zona eleitoral. A Prefeitura disponibilizou, no site oficial da eleição CMPU 2021, um sistema online de busca. A revisão do Plano Diretor depende do aval dos vereadores de São Paulo. O texto deve ser discutido em 2022.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos