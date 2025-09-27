São Paulo registra nove casos de intoxicação por metanol

De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, os incidentes ocorreram após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em bares e restaurantes de Campinas

Pixabay/Herbich Tomar metanol, mesmo que por acidente, pode provocar intoxicações severas e ser fatal, conforme nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública



Nove pessoas foram intoxicadas por metanol, uma substância altamente nociva, após consumirem bebidas alcoólicas adulteradas em bares e restaurantes de Campinas, no interior de São Paulo. A informação foi recebida pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos. As bebidas contaminadas incluíam uísque, vodca e gin.

As intoxicações com metanol são consideradas um risco grave à saúde pública, com potencial para gerar surtos epidêmicos e levar a quadros graves ou fatais. O caso remete ao surto ocorrido em Belo Horizonte em 2020, quando a cerveja Backer foi contaminada com dietilenoglicol e monoetilenoglicol, resultando na morte de 10 pessoas e deixando dezenas com sequelas permanentes, como problemas de visão, audição e insuficiência renal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tomar metanol, mesmo que por acidente, pode provocar intoxicações severas e ser fatal, conforme nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública. “O cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias”, afirma o comunicado.

*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA