São Paulo registra tempo estável e céu nublado nesta sexta-feira

Com a queda das temperaturas, chuvas devem perder intensidade no Sudeste ao longo do fim de semana

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo: Mínima de 11ºC e máxima de 19ºC



A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) indica que a chuva deve diminuir na Região Sudeste, embora ainda se concentre em áreas do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e na Zona da Mata de Minas Gerais, podendo ocorrer com intensidade moderada a forte. Na Região Sul, o tempo se mantém firme e seco, especialmente no Rio Grande do Sul. Há previsão de chuvas apenas no litoral de Santa Catarina e Paraná, com temperaturas mais baixas pela manhã e risco de geada.

No entanto, o final de semana trará o retorno da chuva para o Rio Grande do Sul, com o avanço para Santa Catarina e Paraná nos próximos dias.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA