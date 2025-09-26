Jovem Pan > Notícias > Brasil > São Paulo registra tempo estável e céu nublado nesta sexta-feira

São Paulo registra tempo estável e céu nublado nesta sexta-feira

Com a queda das temperaturas, chuvas devem perder intensidade no Sudeste ao longo do fim de semana

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 08h28 - Atualizado em 26/09/2025 08h28
DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CLIMA-TEMPO-CHUVA São Paulo: Mínima de 11ºC e máxima de 19ºC

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) indica que a chuva deve diminuir na Região Sudeste, embora ainda se concentre em áreas do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e na Zona da Mata de Minas Gerais, podendo ocorrer com intensidade moderada a forte. Na Região Sul, o tempo se mantém firme e seco, especialmente no Rio Grande do Sul. Há previsão de chuvas apenas no litoral de Santa Catarina e Paraná, com temperaturas mais baixas pela manhã e risco de geada.

No entanto, o final de semana trará o retorno da chuva para o Rio Grande do Sul, com o avanço para Santa Catarina e Paraná nos próximos dias.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA

