Segunda fase da Fuvest continua nesta segunda com provas das disciplinas específicas

Divulgação da primeira chamada de aprovados do vestibular está prevista para o dia 11 de fevereiro

Sérgio Neves - Estadão Conteúdo Segunda fase da Fuvest continua nesta segunda-feira, 17



A segunda fase da Fuvest, que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), prossegue nesta segunda-feira, 17, com provas das disciplinas específicas, relacionadas à carreira escolhida dos candidatos. A diretora executiva da instituição, Belmira Bueno, explica que é preciso reflexão e articulação dos candidatos para fazer o exame. “São questões dissertativas que vão requerer não apenas conhecimentos, mas uma a cidade reflexiva e de articulação entre as ideias, que podem ter origem em muitas fontes, fontes informativas, leituras variadas que os candidatos devem ter”, afirmou. A divulgação da primeira chamada de aprovados do vestibular está prevista para o dia 11 de fevereiro.

No último domingo, 16, o primeiro dia de exame desta nova etapa, os estudantes tiveram que responder questões de português e fazer a redação, que teve como tema ‘As diferentes faces do riso’. De acordo com a instituição, o objetivo era que os alunos explorassem os aspectos distintos do riso, que podem ser entendidos como característica universal do ser humano, crítica política, enquadramento social e como forma de resistência. Dos trinta mil candidatos convocados para a segunda fase da Fuvest, 7% se ausentaram no domingo. Ontem, também foi realizado o segundo dia de reaplicação do Enem para os alunos que faltaram por um motivo justificado ao exame em novembro do ano passado.

*Com informações do repórter Vinicius Moura