Senador do Pará diz que filiação ao PL visa ‘alinhamento político’ com governo Bolsonaro

Roque de Sá/Agência Senado Senador reforçou sua posição de aliado ao presidente e citou "avanços importantes" do governo



O senador Zequinha Marinho, representante do Pará, afirmou que a troca do Partido Social Cristão (PSC) pelo Partido Liberal (PL) acontece em busca de um maior alinhamento político com o governo do presidente Jair Bolsonaro, que também anunciou filiação ao PL. “Que a gente possa, junto com o presidente, falar a mesma língua e avançar com relação à articulação do Pará e do governo federal. Os Estados têm uma necessidade muito grande disso e quando vemos governadores desalinhados é muito difícil de construir dessa forma. O PSC vai continuar na base do governo quanto na questão nacional quanto no Pará. Vai ser nosso parceiro, irmão, mas queremos fazer esse alinhamento político para a gente avançar”, afirmou o parlamentar, que defende as “marcas importantes” do atual governo.

“A gente precisa, junto com ele [Bolsonaro], construir esse Brasil que, se Deus quiser, a partir de 2023, será bem maior do que foi nesse primeiro mandato”, completou, durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Ao ser questionado sobre o alinhamento com Bolsonaro traria vantagens ou desvantagens, o senador reforçou sua posição de aliado ao presidente e citou “avanços importantes” do governo, como o pagamento do auxílio emergencial e a ampliação do Auxílio Brasil; os leilões de aeroportos pelo país; o programa de habitação Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa, Minha Vida; novo marco legal do saneamento e o marco legal das ferrovias, destacando que o o presidente “fez a coisa correta”. “A gente vai ter um país diferente”, destacou.