Sete em cada dez passageiros de aplicativo se vacinaram contra a Covid-19

Pesquisa da empresa 99 também aponta que 80% dos motoristas da plataforma foram imunizados

Divulgação Risco de contágio ainda preocupa: 45% dos motoristas e 42% dos passageiros têm medo de contrair a Covid-19



A vacinação contra a Covid-19 segue avançando, com a adesão de grupos mais jovens e até de adolescentes nas campanhas. Nesse sentido, a imunização se torna maioria entre passageiros de transportes por aplicativo. Uma pesquisa aponta que sete em cada 10 usuários do serviço declaram já terem se vacinado. O estudo da 99, companhia do segmento, também revela que 80% dos motoristas da plataforma estão imunizados. Para mais de 44% das pessoas, os veículos de aplicativo estão entre os meios de transporte mais seguros durante a pandemia, atrás apenas do carro próprio, seguro para 48% da população. Apesar disso, o risco de contágio ainda preocupa: 45% dos motoristas e 42% dos passageiros têm medo de contrair a Covid-19. Pensando em uma viagem mais segura, os aplicativos têm investido em guias práticos e lembretes que reforçam a importância do uso de máscaras e a presença de álcool em gel nos carros. Todo esforço mostra resultados: a máscara, por exemplo, traz segurança para 94% dos motoristas e conforto para 87% dos passageiros.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini