Setor pesqueiro tenta reabertura do mercado na UE diante das tarifas impostas pelos EUA

Exportações do pescado brasileiro para União Europeia estão suspensas desde 2018 devido a alegações de não conformidade com as condições sanitárias exigidas pelo bloco

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Bloco é o único capaz de absorver produtos brasileiros em meio a crise comercial



O setor pesqueiro brasileiro aguarda uma resposta das autoridades da União Europeia para retomar a exportação de pescado para os países do bloco. A negociação tornou-se mais urgente após os Estados Unidos incluírem o produto na lista de itens sobretaxados, o que na prática inviabilizou o comércio com o mercado norte-americano. A taxa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump funciona como um embargo econômico, forçando o Brasil a buscar alternativas. A União Europeia é um mercado fechado para o pescado brasileiro desde 2018, devido a alegações de não conformidade com as condições sanitárias exigidas. No entanto, há suspeitas de que a medida também sirva como uma forma de protecionismo para a indústria local.

*Com informações de Soraya Lauand e Roberto Nonato

*Reportagem produzida com auxílio de IA