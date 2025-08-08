Jovem Pan > Notícias > Economia > Setor pesqueiro tenta reabertura do mercado na UE diante das tarifas impostas pelos EUA

Setor pesqueiro tenta reabertura do mercado na UE diante das tarifas impostas pelos EUA

Exportações do pescado brasileiro para União Europeia estão suspensas desde 2018 devido a alegações de não conformidade com as condições sanitárias exigidas pelo bloco

O setor pesqueiro brasileiro aguarda uma resposta das autoridades da União Europeia para retomar a exportação de pescado para os países do bloco. A negociação tornou-se mais urgente após os Estados Unidos incluírem o produto na lista de itens sobretaxados, o que na prática inviabilizou o comércio com o mercado norte-americano. A taxa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump funciona como um embargo econômico, forçando o Brasil a buscar alternativas. A União Europeia é um mercado fechado para o pescado brasileiro desde 2018, devido a alegações de não conformidade com as condições sanitárias exigidas. No entanto, há suspeitas de que a medida também sirva como uma forma de protecionismo para a indústria local.

