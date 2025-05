‘Silêncio dos EUA e do mundo encoraja Putin’, diz Zelensky após maior bombardeio russos

Presidente da Ucrânia denuncia ataques da Rússia em Kiev que mataram ao menos 12 pessoas, entre adultos e crianças, e diz que não podem ser ignorados

No último domingo (25), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou sua preocupação em uma postagem na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, sobre o impacto do silêncio dos Estados Unidos e da comunidade internacional no fortalecimento da Rússia. Zelensk destacou que, enquanto o mundo pode se preparar para um fim de semana de descanso, a guerra em seu país continua sem interrupções, independentemente do dia da semana. Ele alertou que a falta de uma resposta firme da comunidade internacional encoraja o presidente russo, Vladimir Putin, a prosseguir com suas ações militares agressivas.

A declaração de Zelensk veio em um momento crítico, logo após um ataque massivo do exército russo. Este ataque envolveu o uso de cerca de 300 drones e 70 mísseis direcionados à capital ucraniana, Kiev, e outras 10 cidades. As consequências foram devastadoras, resultando na morte de 12 pessoas e deixando dezenas de feridos. De acordo com o governo ucraniano, aproximadamente dois terços dos mísseis foram interceptados, e quase todos os drones foram abatidos. No entanto, as imagens divulgadas pelo serviço de emergência da Ucrânia mostraram a extensão dos danos causados pelo armamento russo, evidenciando a gravidade da situação.

Este ataque não foi um incidente isolado, mas sim o segundo em noites consecutivas, demonstrando uma escalada na agressão russa. No mês anterior, um ataque em um centro urbano lotado resultou na morte de 53 civis, incluindo várias crianças, destacando a brutalidade e a indiscriminação dos ataques. A situação na Ucrânia permanece tensa, com a população vivendo sob constante ameaça e insegurança. Diante dessa escalada de violência, Zelensk e outros líderes ucranianos têm reiterado seus apelos à comunidade internacional para que tomem medidas mais firmes e eficazes.

