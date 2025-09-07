Concentração de ato de apoiadores de Bolsonaro em Copacabana tem bandeiras dos EUA e faixas contra STF

Senador Flávio Bolsonaro participa da manifestação na Praia de Copacabana e diz que o grupo vai ‘mostrar para o mundo que defende a liberdade’

@FlavioBolsonaro O senador Flávio Bolsonaro, filho '01' do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou à concentração do ato no RJ



O senador Flávio Bolsonaro, filho ’01’ do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou à concentração de apoiadores convocado para este domingo (7) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes, Flávio diz, vestindo uma camiseta com o rosto de seu pai e a frase “Bolsonaro 2026”, que o grupo vai “mostrar pro mundo que defende a liberdade”. Os manifestantes exibem bandeiras dos Estados Unidos e faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais cedo, o senador usou um vídeo de Bolsonaro para convocar apoiadores para o ato. “Presidente Bolsonaro convocando para o 7/Set”, escreveu na primeira linha da publicação. Em baixo, anotou: “o vídeo é do ano passado”. As publicações dos filhos do ex-presidente, usando suas imagens e falas, foram pivô da ordem de prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

O ato de apoiadores de Bolsonaro em Copacabana começou às 11 horas. Alguns carregam faixas com inscrições “Fim da ditadura do STF”; “Senadores omissos, + moral e – moraes”; “anistia já”; “fora Moraes”; e “fora Lula”. Aliados de Bolsonaro carregam, em meio a bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos.

