SP anuncia investimentos de R$ 300 milhões em cidades do sudoeste do Estado

Proposta é que os valores sejam destinados para infraestrutura urbana e viária, desenvolvimento em turismo, meio ambiente, agronegócio e mineração; governo projeta melhora no IDH da região

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vinholi, o IDH na região é 0,68, enquanto a média do Estado de São Paulo é 0,78



A perspectiva de melhora na infraestrutura. “Para gerar mais renda para a nossa população, atraindo as empresas que querem investir na região”, afirma Eduardo Prestes Schimidt, presidente da Câmara Municipal de Itaberá, uma pequena cidade de 18 mil habitantes no sudoeste de São Paulo. A fala é a mesma de grande parte dos gestores da região de Itapeva. Os municípios terão acesso a um programa do governo do Estado com cerca de 300 milhões destinados a infraestrutura urbana e viária, desenvolvimento em turismo, meio ambiente, agronegócio e mineração. A expectativa é que por meio da medida exista uma elevação nos índices de desenvolvimento humano na região. Na prática, é uma tentativa de melhorar a vida da população de baixa renda. O secretário de desenvolvimento regional, Marco Vinholi, enumera as ferramentas para otimizar este cenário. “Tem três coisas fundamentais que impactam a melhora no IDH: as pessoas viverem mais, ficarem mais tempo nas escolas e o aumento da renda. A região tem IDH de 0,68, sendo que a média do Estado é 0,78″, afirmou, destacando que é preciso acelerar a competitividade da agricultura investindo em estradas vicinais, e assegurar programas de desenvolvimento assistencial.

*Com informações do repórter Daniel Lian