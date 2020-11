SP: PM vítima de acidente em perseguição policial está em estado grave

O policial militar de 30 anos, Cabo Lacerda, foi atendido e encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos

Divulgação/SSP Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar, o estado de saúde do Cabo Lacerda, apesar de ainda grave, é estável



Uma câmera de circuito de segurança registrou o momento do acidente. Na imagem, é possível ver o momento em que o motorista do carro para na via e faz uma conversão à esquerda. No mesmo momento, duas motocicletas da ROCAM, guiadas por policiais militares, seguiam pela via em uma perseguição policial e uma delas colide com o carro. O policial militar de 30 anos ficou gravemente ferido, foi atendido ainda no local do acidente, mas depois encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos, cidade de São Paulo. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar, o estado de saúde do Cabo Lacerda, é estável, apesar de ainda grave.

Em depoimento à polícia, o condutor do veículo, que é motorista de aplicativo, disse que não percebeu a aproximação das motocicletas no momento da conversão. O motorista teve um ferimento na testa e recebeu atendimento médico. A ocorrência aconteceu no sábado, 21, na Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens. O caso foi registrado no 1º DP de Guarulhos como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida