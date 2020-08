Subprocuradores fazem crítica pública a Aras em reunião; PGR reage

Na última semana, Aras fez duras críticas à Lava Jato dizendo que ” é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure”

O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, discutiu , nesta sexta-feira, 31, com o subprocurador Nicolao Dino, durante sessão virtual do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Aras foi criticado pelas recentes declarações contra a Operação Lava Jato. Logo no início da sessão, o subprocurador-geral, Nicolao Dino, lia uma carta aberta feita em conjunto com outros colegas repreendendo as recentes falas do PGR. Na última semana, Aras fez duras críticas à Lava Jato, dizendo que ” é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure”. Ele afirmou ainda que a força-tarefa é como uma “caixa de segredos” e que é necessário acabar com o “punitivismo” no Ministério Público. Nicolao Dino afirmou que o procurador-geral fez graves acusações sobre a operação. Na ocasião, Augusto Aras rebateu novamente as críticas.

Luiza Frischeinsein (FRIXAISEN) tentou, no começo, debater a questão, mas Augusto Aras interrompeu a procuradora. O procurador José Adonis Araújo de Sá, acompanhou a colega, em um tom mais pacífico, argumentando que o assunto pudesse ser debatido após a discussão da pauta inicial. Já o vice-procurador-geral, Humberto de Medeiros defendeu que as questões fossem resolvidas de forma interna e sem exposições.

Augusto Aras acusou colegas de “oposição sistemática” e de disseminação de notícias falsas contra ele e a família. O procurador ainda garantiu ter provas sobre as acusações feitas acerca das irregularidades no Ministério Público Federal. O procurador-geral terminou a sessão de forma abrupta. Uma nova reunião do conselho está prevista para semana que vem e os subprocuradores prometem manter reforçar as críticas a atuação do procurador-geral.

*Com informações da repórter Camila Yunes