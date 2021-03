‘Super retiro’ de 10 dias começa nesta sexta-feira no Rio de Janeiro

Cerca de 20 cidades do Estado já não tem mais uma vaga sequer de UTI

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, espera que, após esses dez dias, medidas mais duras não tenham que ser reeditadas



Começa nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro, aquilo que foi chamado de “super feriadão”, mas foi rebatizado como “super retiro”. Serão 10 dias para tentar aumentar o confinamento das pessoas e, consequentemente, baixar a transmissão da pandemia da Covid-19. Ao longo das ultimas três semanas, o quadro se deteriorou de forma absurda na capital e em boa parte do Estado: filas de espera por internação batendo recorde, aumento da procura por atendimento da rede básica e UTIs praticamente lotadas.

Cerca de 20 cidades do Rio de Janeiro que já não tem mais uma vaga sequer de terapia intensiva. Na capital, por exemplo, a partir desta sexta-feira até o dia 4 de abril funcionam apenas os serviços essenciais. O governo do Estado também baixou um decreto proibindo, inclusive, banho de mar e permanência na areia em todo o litoral do Estado fluminense. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, espera que, após esses dez dias, medidas mais duras não tenham que ser reeditadas caso haja compreensão e colaboração da população.

“Se Deus quiser, essa é a última medida restritiva que se faz à população. Se a vacina chegar aqui, eu garanto que a cidade do Rio de Janeiro, no final de abril, nós vamos estar muito mais flexíveis. Nós não vamos viver mais nessa necessidade de uma medida restritiva radical”, disse o prefeito. O Estado do Rio de Janeiro tem mais de 35,5 mil óbitos por Covid-19 ao longo de um ano de pandemia e mais de 630 mil pessoas infectadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga