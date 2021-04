Suplente de Fernando Cury, padre Afonso toma posse na Alesp

Sacerdote da igreja católica há 30 anos, padre Afonso Lobato já ocupou uma cadeira no legislativo paulista por quatro mandatos

Raphael Montanaro/Alesp Padre é suplente de Fernando Cury, afastado por importunação sexual contra Isa Penna



O Padre Afonso Lobato (PV) tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta sexta-feira, 9, de forma temporária após a perda de cargo pelo deputado Fernando Cury (Cidadania), suspenso por seis meses sem salários após ser acusado de importunação sexual contra Isa Penna (Psol). Natural de Redenção da Serra, no interior do estado, José Afonso Lobato é sacerdote da Igreja Católica há 30 anos e foi deputado estadual entre 2003 e 2019. Ao tomar posse, Padre Afonso Lobato disse que tem como objetivo construir uma sociedade melhor. “O povo está cansado, o povo está morrendo nessa pandemia. São quatro mil pessoas perdendo a vida. Nós não temos tempo para egos, não temos tempo para gestos individualistas. Nós precisamos fazer com que a política atinja a sua finalidade”, pontuou. Padre Afonso prometeu ainda implementar ações na área da saúde no Vale do Paraíba, onde mora. Formado em Filosofia, Teologia e Direito, ele já ocupou uma cadeira no legislativo paulista por quatro mandatos seguidos.

*Com informações da repórter Caterina Achutti