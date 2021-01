Temporal no meio da tarde alaga ruas e assusta motoristas em São Paulo

Muro que sustentava um barranco desabou sobre uma distribuidora de botijões de gás na Zona Leste

Foto: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO TN220210101043 - 01/01/2021 - 17:53 O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou ao menos 16 pontos de alagamento



O primeiro dia do ano foi de chuva forte na capital paulista. O tempo fechou no meio da tarde. Toda a cidade entrou em estado de atenção por volta das 15h, quando as rajadas de vento assustavam. Ruas ficaram tomadas pela água no centro de São Paulo e motoristas se arriscavam e seguiam em meio à enxurrada, que chegou a fechar algumas vias. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou ao menos 16 pontos de alagamento.

Um muro que sustentava um barranco desabou sobre uma distribuidora de botijões de gás na Zona Leste. Cinco viaturas dos bombeiros foram até o local. Apesar do susto dos moradores, ninguém ficou ferido. Na última terça-feira, 29, um temporal matou sete pessoas em Embu das Artes, na região metropolitana. Seis vítimas eram da mesma família e morreram quando o morro onde viviam desmoronou.

*Com informações do repórter Fernando Martins