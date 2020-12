Temporal provoca alagamentos e deixa carros submersos no Morumbi

Corpo de Bombeiros recebeu 53 chamados para enchentes e 28 para queda de árvores

Foto: CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO AGE20201229006 - 29/12/2020 - 19:15 Várias ruas ficaram alagadas e carros foram encobertos pelo temporal na região do estádio do Morumbi



A cidade de São Paulo chegou a registrar 27 pontos de alagamento após a chuva que caiu na tarde desta terça-feira, 29. Os alertas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas começaram às 16h30 na Zona Leste e, uma hora depois, já tinham se estendido para todas as regiões. O bairro do Morumbi, na Zona Sul, foi um dos mais prejudicados pelas chuvas. O córrego Morro do S, na rua Joaquim Nunes Teixeira, transbordou no início da noite.

Várias ruas ficaram alagadas e carros foram encobertos pelo temporal na região do estádio. O córrego Pirajuçara, na Zona Oeste, também transbordou. Às 20h30 a cidade ainda registrava nove pontos ativos de alagamentos. O Corpo de Bombeiros recebeu 53 chamados para enchentes, 28 de queda de árvores e sete para desmoronamentos e desabamentos.

*Com informações da repórter Nanny Cox