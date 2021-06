Tóquio começa a vacinar funcionários das Olimpíadas nesta semana

Campanha de vacinação começará no dia 18 de junho, com segundas doses administradas antes da abertura do jogos — em 23 de julho

EFE / EPA / FRANCK ROBICHON Várias regiões do país, incluindo a capital Tóquio, se encontram desde o final de abril em estado de emergência sanitária



Cerca de 18 mil membros da Olimpíada de Tóquio, incluindo a equipe técnica e voluntários, serão vacinados contra a Covid-19 a partir da próxima semana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 11, pelos organizadores, para reafirmar a confiança dos japoneses de que os jogos serão seguros. De acordo com o presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, a vacinação permitirá que as pessoas participem das operações do evento com tranquilidade. Entre os imunizados estarão árbitros, funcionários da Vila Olímpica e do Aeroporto Internacional de Narita, pessoas que trabalharão nos testes antidoping e membros dos comitês olímpicos e paraolímpicos.

A campanha de vacinação começará no dia 18 de junho, com segundas doses administradas antes da abertura do jogos — em 23 de julho. Além dos torcedores estrangeiros que já foram vetados, sairá a decisão sobre expectadores que moram no Japão, nos locais de competição. Faltando apenas seis semanas para o início da Olimpíada, autoridades ainda enfrentam criticas dos japoneses. O programa de vacinação do Japão teve um início lento, embora agora esteja ganhando ritmo — pouco mais de 4% da população está totalmente vacinada. Várias regiões do país, incluindo a capital Tóquio, se encontram desde o final de abril em estado de emergência sanitária, o que deve terminar no próximo dia 20.

*Com informações da repórter Carolina Abelin