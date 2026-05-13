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Trump publica imagem da Venezuela como 51º estado dos EUA

Postagem do republicano vem no dia seguinte da presidente interina do país sul-americano, Delcy Rodríguez, dizer que sua nação nunca considerou se anexar aos Estados Unidos

  • Por AFP
  • 13/05/2026 10h04 - Atualizado em 13/05/2026 10h05
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Divulgação / Redes Sociais Trump publica imagem da Venezuela como 51º estado dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na terça-feira (12) em sua plataforma Truth Social um gráfico do mapa da Venezuela com o fundo de uma bandeira americana e a legenda “51º Estado”.

A publicação provocadora — divulgada enquanto Trump se dirigia à China para uma cúpula de alto nível — ocorre um dia depois de a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, dizer que seu país “nunca” havia considerado se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, nem mesmo depois que forças desse país capturaram o deposto Nicolás Maduro em janeiro.

Mais cedo, na segunda-feira (11), Trump disse à Fox News que estava considerando transformar o país sul-americano em um novo estado, após meses se gabando de controlar a nação rica em petróleo.

Por sua vez, Rodríguez supervisionou uma reaproximação nas relações com os Estados Unidos desde que assumiu o comando do país, aprovando reformas que reabriram os setores de mineração e petróleo da Venezuela para empresas estrangeiras — especialmente americanas.

A oposição venezuelana exigiu eleições, enquanto Rodríguez — ao ser questionada em 1º de maio sobre a possibilidade de uma nova votação — disse que “não sabia” e que isso aconteceria “em algum momento”.

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