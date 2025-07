Trump visitará ‘Alcatraz dos Jacarés’, centro de detenção para imigrantes

Segundo o republicano, prisão terá capacidade de manter até 5.000 presos; devido à sua localização remota em meio a um pântano subtropical, fuga é quase impossível

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Em tom de ironia, Trump afirmou que seria a "prisão mais barata" dos EUA, pois a própria natureza faria o trabalho de segurança



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaja nesta segunda-feira (1º) para a Flórida para visitar o local de construção de uma nova prisão temporária para imigrantes indocumentados. A instalação, que deve abrigar até 5.000 pessoas, ficou conhecida como a “Alcatraz dos Jacarés” devido à sua localização remota em meio a um pântano subtropical. Localizada no condado de Collier, no coração dos Everglades, a área é conhecida por sua fauna selvagem, incluindo jacarés, crocodilos e cobras pítons. A natureza inóspita do local torna a fuga praticamente impossível, o que levou ao apelido que remete à famosa prisão de segurança máxima de São Francisco. Em tom de ironia, Trump afirmou que seria a “prisão mais barata” dos EUA, pois a própria natureza faria o trabalho de segurança.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A construção do centro de detenção, que já começou, será financiada em grande parte pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) e tem um custo de manutenção anual estimado em US$ 450 milhões. A expectativa é que os primeiros 1.000 detidos sejam recebidos no local dentro de 30 a 60 dias. A localização isolada também deve dificultar visitas de familiares e advogados aos detentos.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA