Turistas britânicos são vítimas do golpe ‘Boa Noite Cinderela’ no Rio de Janeiro

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos turistas desorientado e cambaleando na areia da Praia de Ipanema. Uma testemunha também filmou as três suspeitas entrando em um táxi no mesmo local. As vítimas reconheceram as suspeitas como Amanda Couto Deloca, de 23 anos, Mayara Ketelyn Americo da Silva, de 27 anos, e Raiane Campos de Oliveira, de 28 anos. Uma delas, Raiane, já possui condenação anterior por um crime semelhante. Os turistas britânicos foram atendidas em uma UPA em Copacabana e passam bem. O prejuízo financeiro foi de 16 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 116 mil. A polícia espera efetuar a prisão das suspeitas em breve.