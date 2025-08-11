Turistas britânicos são vítimas do golpe ‘Boa Noite Cinderela’ no Rio de Janeiro
Polícia Civil do RJ investiga a possível participação de três mulheres que já foram identificadas; com celulares roubados, o prejuízo financeiro foi de 16 mil libras, equivalente a cerca de R$ 116 mil
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga três mulheres suspeitas de aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela” em dois turistas britânicos. As vítimas foram dopadas e tiveram um prejuízo total de R$ 116 mil após terem os celulares roubados e sofrerem transferências bancárias não autorizadas. Segundo as investigações, o crime começou quando os turistas conheceram as suspeitas na última quinta-feira (7) em uma roda de samba na Lapa. O grupo seguiu para bares na Zona Sul, onde um dos britânicos foi dopado ao consumir uma caipirinha que, supostamente, continha um sonífero.
*Com informações de Rodrigo Viga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
