Turquia inicia campanha de vacinação com a CoronaVac

Estudos preliminares envolvendo mais de 7.000 voluntários no país apontaram eficácia de 91,25% do imunizante

A Turquia iniciou nesta quinta-feira, 14, sua campanha de vacinação contra a Covid-19 imunizando profissionais de saúde com a CoronaVac. Mais de 100 mil profissionais da saúde já receberam a primeira dose da vacina, produzida pelo laboratório chinês Sinovac e que possui parceria com o Instituto Butantan no Brasil. A campanha começou um dia após a autorização para o uso emergencial. Estudos preliminares envolvendo mais de 7.000 voluntários na Turquia mostraram que o CoronaVac é 91,25% eficaz. No entanto, os resultados no Brasil e na Indonésia dividem as opiniões dos turcos. O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, recebeu a primeira injeção durante transmissão ao vivo na televisão para aumentar a conscientização e aceitação da vacina. Ele acredita que os próximos dias serão brilhantes e que a campanha é necessária para retornar ao modo de vida normal.

A expectativa é que depois de imunizar 1,1 milhão de profissionais de saúde, o programa de vacinação será aplicado a profissionais essenciais e pessoas com 65 anos ou mais. A Turquia adquiriu 50 milhões de doses de CoronaVac, sendo que 3 milhões já foram recebidas e 20 mil unidades enviadas para o estado separatista do norte de Chipre, reconhecido apenas por Ancara. Além disso, o país também fechou um acordo para receber 4,5 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech no final de março.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda