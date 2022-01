Twitter reativa conta de Luciano Hang após três dias de suspensão

Conta do empresário foi inativada após divulgação de um vídeo sobre vacinação infantil considerado enganoso pela rede social

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Quem tentava acessar perfil do empresário se deparava com uma mensagem afirmando que a conta estava suspensa por violação de regras



O Twitter reativou a conta do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, após três dias de suspensão. Desde a noite de quarta-feira, quem tentava acessar perfil do empresário se deparava com uma mensagem da plataforma afirmando que a conta estava suspensa por violação de regras. Hang comemorou a volta à rede social com uma nova postagem. “Estou de volta no Twitter”, escreveu. Está prevista nas regras do Twitter a possibilidade de retomada de perfis suspensos. A conta do empresário estava inativa pela divulgação de um conteúdo que falava sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. O pastor Silas Malafaia também já havia sido obrigado a apagar 11 postagem com desinformações sobre o tema e foi também bloqueado para novas publicações por 24 horas.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida