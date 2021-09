Uma criança morre e outra fica ferida após desabamento de laje no Rio de Janeiro

De acordo com informações iniciais, a construção estava abandonada e com estrutura comprometida.

Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro Uma das crianças feridas foi socorrida para o Hospital Salgado Filho, no Méier



Uma criança morreu e outra ficou ferida depois de um desabamento de uma laje no bairro Lins de Vasconcelos, na noite da última quinta-feira, 23, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, três crianças brincavam em cima da laje quando a estrutura ruiu. Uma das crianças ficou soterrada e morreu na hora. As outras duas foram socorridas, uma delas para o hospital Salgado Filho, no Méier. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. Juntos com a Polícia Civil do Rio, eles investigam a causa do desabamento. Segundo informações iniciais, a construção estava abandonada e com estrutura comprometida.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.