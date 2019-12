Varejo prevê melhor resultado dos últimos anos nas vendas de Natal

Agência Brasil A última vez que o comércio cresceu próximo a 5% foi em 2013, antes da crise econômica



O varejo brasileiro estima que as vendas para o Natal aumentem este ano na comparação com 2018, batendo os patamares do período pré-recessão. Fatores de retomada econômica, como a alta dos índices de confiança, juros baixos, liberação do FGTS e crescimento por crédito, elevaram a expectativa do setor.

Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa é de que as vendas subam 5,2% e movimentem R$ 36,5 bilhões.

A última vez que o comércio cresceu próximo a 5% foi em 2013, antes da crise econômica.

Devido ao desempenho positivo neste fim de ano, é natural o aumento das trocas de presentes. O consumidor tem o direito de escolher outro produto em um prazo de trinta dias.

Segundo o ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rollo, ambos os lados precisam ter bom senso e seguir algumas regras.

“A loja tem a faculdade de recusar a troca de presentes desde que informe na hora da venda. Não tem nada disso de exigir nota fiscal, porque quem dá o presente não dá com a nota. A loja tem meios de verificar onde você comprou e realizar a troca.”

Arthur Rollo ainda reitera que, em muitos casos, a troca é benéfica para a loja. “Primeiro porque ele vende mais quando ele troca, segundo porque quando permite a troca a pessoa presenteada geralmente acaba comprando algo mais”

Neste natal, o e-commerce espera faturar R$ 11,8 bilhões, o que representa uma alta de 18%.

O direito de arrependimento, que possibilita o estorno total do valor pago, só existe para as compras feitas pela internet. Neste caso, o consumidor pode realizar a troca ou devolução do produto no prazo de 7 dias a contar da data de recebimento.

