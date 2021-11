Velório de Marília Mendonça está marcado para as 13 horas

Ainda não está confirmado se o enterro acontecerá neste sábado, mas a previsão é de que a cerimônia seja realizada entre as 17 horas e 17h30 no ginásio Goiânia Arena

CHARLES JOHNSON/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/05/2019 O corpo de Marília Mendonça foi liberado durante a madrugada pelo IML de Caratinga



O velório da cantora Marília Mendonça ocorrerá neste sábado, 6, no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia. O corpo da sertaneja, morta em acidente de avião nesta sexta-feira, 5, chegará ao local por volta das 13 horas, segundo informações do repórter Túlio Amâncio, da Jovem Pan News. A aeronave caiu em uma cachoeira na Serra da Catinga, no interior de Minas Gerais, enquanto a artista viajava para realizar um show em Caratinga. Além da cantora, estavam no avião o piloto, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. Todos morreram.

O corpo de Abicieli, tio de Marília, também será velado no ginásio. Ainda não está confirmado se o enterro acontecerá neste sábado, mas a previsão é de que a cerimônia seja realizada entre as 17 horas e 17h30. Apenas os corpos do piloto e do copiloto não foram liberados pelo Instituto Médio Legal (IML) de Caratinga. Marília era goiana, da cidade de Cristianópolis, e foi de Goiânia que saiu o voo. A artista era uma das maiores estrelas da música sertaneja no Brasil, conhecida tanto pela voz quanto pelas composições, e tinha apenas 26 anos de idade.