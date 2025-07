Ventania em São Paulo destelha casas, deixa imóveis sem luz e gera ondas de 3 metros no litoral

Na capital paulista e em Guarulhos, alguns voos foram cancelados devido aos ventos; com a passagem da frente fria, a temperatura caiu significativamente, com a capital registrando 10ºC

Reprodução/X/@costanortenews Quartel do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, ficou sem telhas



São Paulo foi atingida por ventos de até 85 km/h nesta segunda-feira (28), causando estragos significativos em diversas regiões do estado. A Defesa Civil já havia alertado sobre a passagem de uma frente fria, que trouxe consigo fortes rajadas de vento, afetando principalmente o litoral. Nessa área, as rajadas atingiram a média de 85 km/h, enquanto na região de Interlagos, na capital, os ventos chegaram a 78 km/h. Em Taubaté, foram registrados ventos de 46 km/h. Esses eventos climáticos resultaram em quedas de árvores, destelhamento de casas e deixaram cerca de 120 mil residências sem energia elétrica, principalmente na região metropolitana atendida pela Enel. Até esta manhã, 37 mil residências ainda estavam sem luz.

Para lidar com os danos causados, a Defesa Civil enviou equipes extras para o litoral, a região mais afetada, e emitiu alertas de ressaca com ondas de até 3 metros. Em Caraguatatuba, o quartel do Corpo de Bombeiros ficou sem telhas. Na capital paulista e em Guarulhos, alguns voos foram cancelados devido à ventania, que já diminuiu. Com a passagem da frente fria, a temperatura caiu significativamente, com a capital registrando 10ºC, uma queda em relação aos 28ºC do domingo anterior. Em resposta ao frio intenso, o governo do estado anunciou a abertura do abrigo solidário na estação Pedro I da linha três vermelha do metrô, para acolher a população em situação de rua durante as noites frias, oferecendo cama, cobertores e refeições.

O abrigo solidário estará em funcionamento até sexta-feira (1º), período em que se espera a manutenção das temperaturas baixas. A população em situação de rua, incluindo homens, mulheres, crianças e seus animais de estimação, pode procurar o abrigo para proteção contra o frio. A Defesa Civil reforça a necessidade de atenção especial para crianças e idosos durante este período de queda de temperatura. A previsão é de que as temperaturas continuem baixas nos próximos dias, e a população deve se preparar para enfrentar o frio.

Diante desse cenário, é crucial que a população siga as orientações das autoridades e tome precauções para garantir a segurança e o bem-estar de todos. A colaboração entre os órgãos governamentais e a comunidade é essencial para minimizar os impactos das condições climáticas adversas e proteger os mais vulneráveis.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA