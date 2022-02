Via alternativa da Marginal Tietê será liberada nesta segunda-feira

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o vice governador Rodrigo Garcia (PSDB) estiveram no local no último sábado para realizar uma visita técnica

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO Marginal Tietê com trecho que cedeu por causa das obras do metrô



A via alternativa e temporária construída para desvio de veículos da pista local da Marginal Tietê vai ser liberada para veículos nesta segunda-feira, 7. A pista vai amenizar os transtornos no trânsito da região, causados pela abertura de uma cratera na obra da linha 6-Laranja do metrô. O trecho terá dez metros de largura e vai abrir um desvio para atender as linhas de ônibus da região, que transportam quase 40 mil pessoas por dia. Motoristas e motociclistas também serão beneficiados.

Neste sábado, 5, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o vice governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), realizaram uma visita técnica no local. O prefeito garantiu que, na próxima semana, a nova via com as devidas orientações para os motoristas já estará pronta. “O importante é que segunda-feira de manhã, já está aberto o desvio aqui, mas com certeza segunda-feira, no primeiro horário, os ônibus vão estar desviados, o itinerário dessas cinco linhas desviadas por essa via aqui e os motociclistas também. Foi muito rápido. Teve que fazer requisição administrativa, contamos com o apoio da Acciona aqui para poder fazer a obra”, disse Nunes.

Ainda durante a passagem pelas obras, o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, repudiou uma postagem feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que associou o acidente na marginal do Tietê à contratação de mulheres engenheiras. “Eu testemunhei o esforço da empresa Acciona para que a gente pudesse fazer a contratação de engenheiros, de auxiliares, de mestre de obras, de figuras femininas, que em todas as áreas da linha 6 tem ajudado a gente realizar esse grande desafio da engenharia brasileira e mundial, que é a linha 6 do metrô. Então, em nome da Estefânia, eu quero não só fazer esse desagravo, mas dizer que nós queremos mais mulheres na engenharia e ocupando cada vez mais posições de destaque nas profissões do Brasil”, pontuou Garcia. Ainda de acordo com o vice-governador de São Paulo, não há uma previsão para liberação da pista local da Marginal Tietê.

*Com informações do repórter Vinicius Moura