Vídeo mostra momento em que carro cai sobre funcionárias de concessionária em SP; veja

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem que diria o veículo era um manobrista; ele vai responder por lesão corporal culposa na direção e por dirigir sem habilitação

Reprodução / Corpo de Bombeiros Acidente aconteceu na segunda-feira, 27, em uma loja no centro da capital paulista; três pessoas ficaram feridas



Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que o carro caiu do segundo andar de uma concessionária e atingiu duas mulheres que estavam na recepção do estabelecimento. O caso aconteceu na segunda-feira, 27, em uma loja no Centro de São Paulo e deixou três pessoas feridas. Nas imagens é possível ver o andar térreo da loja, onde há um balcão de atendimento e duas funcionárias. De repente, uma parte da estrutura do prédio atinge atinge uma das atendentes e, logo em seguida, o carro despenca em cima delas. O veículo para com as rodas pra cima e um homem vem correndo ajudar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, quem dirigia o carro era o manobrista Marcos Pereira Santos, de 29 anos, que não possui permissão para dirigir. Após o acidente, ele ficou preso nas ferragens e está internado no Hospital das Clínicas (HC) com várias fraturas. Uma das funcionárias está em estado grave e foi socorrida pelo helicóptero águia da Polícia Militar com traumas no abdômen e também foi levada ao HC. A outra mulher teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa. O manobrista vai responder por lesão corporal culposa na direção e por dirigir sem habilitação. A polícia também investiga se houve imprudência por parte dos responsáveis pela concessionária.

*Com informações da repórter Carolina Abelin