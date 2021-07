Vigilante de carro-forte é baleado em assalto a caixa eletrônico em Osasco

Técnico que fazia o conserto do equipamento também acabou sendo baleado; após o tiroteio, a quadrilha fugiu com malotes de dinheiro

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO Após o tiroteio, a quadrilha fugiu com malotes de dinheiro; polícia está investigando o caso para tentar prender a quadrilha



O segurança de um carro-forte foi baleado durante um assalto ocorrido em Osasco, Zona Oeste da Grande São Paulo. Imagens do circuito de segurança mostrando quando quatro bandidos armados descem atirando contra funcionários da empresa de transporte de valores. Eles faziam a manutenção do caixa-eletrônico de uma farmácia. Após o tiroteio, a quadrilha fugiu com os malotes de dinheiro. O sapateiro Félix Dias, que trabalha próximo ao local, conta que passou por momento de tensão. “A gente levou um susto, porque você tá trabalhando e então um monte de tiro do seu lado”, relata. Da mesma forma, a caixa Letícia Rodrigues, que trabalha em um açougue em frente à farmácia, disse que ficou com medo. “Foi horrível, todo mundo ficou correndo, não sabia o que fazer. Péssimo, todo mundo se jogou no chão, tentando se proteger”, comenta. O segurança foi socorrido e passa bem. Durante o tiroteio, o técnico que fazia o conserto do caixa-eletrônico também acabou sendo atingido, mas não corre risco de vida. A polícia está investigando o caso para tentar prender a quadrilha.

*Com informações da repórter Caterina Achutti