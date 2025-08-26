Visto dos EUA: menores de 14 e maiores de 79 anos também passarão por entrevista presencial

Mudança anunciada pelo Departamento de Estado americano vale para cidadãos de todos países que precisam do documento para entrar nos Estados Unidos, incluindo os brasileiros

Freepik Essa alteração faz parte da política "América em primeiro lugar", implementada pelo governo de Donald Trump



A partir de 2 de setembro, o processo de obtenção de visto para os Estados Unidos passará por mudanças significativas. O Departamento de Estado norte-americano anunciou que menores de 14 anos e maiores de 79 anos, que anteriormente estavam isentos, agora precisarão comparecer a entrevistas presenciais. Essa alteração faz parte da política “América em primeiro lugar”, implementada pelo governo de Donald Trump, e visa aumentar o rigor na avaliação dos solicitantes. O objetivo é ajustar os processos consulares a uma postura mais cautelosa em relação aos riscos de segurança e imigração.

Além da exigência de entrevistas para esses grupos etários, o custo para obtenção do visto de turismo ou negócios também sofrerá um aumento, ultrapassando R$ 500. Essa mudança, aliada à nova exigência de entrevistas, deve elevar a burocracia e o tempo de espera nos consulados, impactando turistas e estudantes. A justificativa oficial para o endurecimento das regras é reforçar a segurança e a cautela nos processos de imigração, o que também se aplicará aos casos de renovação de visto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante dessas mudanças, especialistas recomendam que os solicitantes planejem com antecedência, agendando entrevistas e organizando documentos como passaporte, formulário DS-160 e comprovantes de vínculos. A preparação para a conversa com o oficial consular é essencial, mesmo para aqueles que anteriormente eram isentos. A expectativa é que o aumento da burocracia resulte em filas maiores e possíveis recusas por falhas documentais ou inconsistências.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA