Wilson Ferreira Júnior renuncia cargo de CEO da Eletrobras

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, durante sua cerimônia de posse



O então CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, 14, segundo comunicado emitido aos investidores. A decisão foi tomada cerca de um ano após o executivo reassumir o comando da empresa que foi privatizada em 2022. Ele também ocupou o cargo entre 2016 e 2021. O pedido foi acatado pelo Conselho de Administração da empresa e o comunicado não informa a razão para o pedido de saída de Wilson Ferreira, que alega problemas particulares. De acordo com informações obtidas pelo repórter Rodrigo Viga, da Jovem Pan News, três pontos poderiam justificar a saída. Primeiramente, haveria ruído na relação entre o ex-CEO e parte do Conselho de Administração. Além disso, segundo pessoas próximas ao executivo, Ferreira Júnior estaria demonstrando sinais de cansaço e desgaste. Por fim, o novo nomeado como sucessor ao cargo, Ivan Monteiro, além de experiente, teria mais trânsito e traquejo nas relações com Brasília. O substituto já foi vice-presidente do Banco do Brasil, e diretor financeiro e presidente da Petrobras.

O perfil profissional de Monteiro seria vantajoso porque existe na Justiça um embate entre o Governo Federal e a Eletrobras que diz respeito sobre a representatividade da União no Conselho de Administração da companhia. A ação ajuizada pela Advocacia Geral da União (AGU) pleiteia que o governo tenha poder de voto proporcional à sua participação na empresa, que é de 43%. Atualmente, o voto da União está limitado a apenas 10% das ações.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga