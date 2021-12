Xi Jinping e Putin se reúnem nesta quarta e discutem redução da tensão na fronteira com a Ucrânia

O presidente da Rússia já entrou em contato com os chefes da França e da Finlândia, além de também querer se reunir os Estados Unidos e parceiros da Otan

EFE/EPA/MICHAIL KLIMENTYEV Vladimir Putin é o atual presidente da Rússia



Em meio às tensões na fronteira com a Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve conversar nesta quarta-feira, 15, com um de seus maiores aliados, o mandatário chinês, Xi Jinping. Na última terça, Putin também fez um telefonema para o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e o francês, Emmanuel Macron. Para os dois, o presidente da Rússia disse que está cada vez mais óbvio que as autoridades ucranianas estão apostando na força. Putin reforçou o que vem afirmando para outras lideranças: que a Ucrânia está agravando propositalmente a situação na fronteira e recebendo armas mais modernas, o que ameaça a segurança. O Kremlin também quer uma reunião urgente com os Estados Unidos e parceiros na Otan para discutir a situação na fronteira. Recentemente, cerca de 100 mil soldados russos foram enviados para a região que divide o país com a Ucrânia. A Rússia afirma que as tropas estão preparadas para se defender do aumento das atividades militares em terras ucranianas. Putin teme que Kiev retome o controle de locais controlados por grupos pró-Russia.

*Com informações da repórter Nanny Cox