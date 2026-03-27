Jovem Pan amplia presença na TV aberta e chega a Recife e Presidente Prudente

Expansão reforça estratégia multiplataforma da emissora e amplia alcance de conteúdo jornalístico e de entretenimento em todo o Brasil

Reprodução Jovem Pan



A Jovem Pan segue avançando em sua estratégia de expansão na TV aberta e anuncia a chegada do canal a duas novas praças: Recife (PE), no canal 30, com cobertura em toda a região metropolitana, e Presidente Prudente (SP), no canal 31.

A movimentação faz parte do plano de crescimento iniciado em janeiro de 2026, quando a emissora passou a operar na TV aberta em importantes mercados do país, incluindo São Paulo (canal 51), Campinas (canal 41) e Santo Inês, no Maranhão (canal 19). Com as novas entradas, a Jovem Pan amplia significativamente sua presença regional e reforça seu compromisso de levar informação, opinião e entretenimento a um público cada vez maior.

A chegada a Recife marca um passo estratégico na expansão da emissora no Nordeste, uma das regiões mais relevantes do país em termos de audiência e diversidade cultural. Já a entrada em Presidente Prudente fortalece a cobertura no interior paulista, ampliando a capilaridade da Jovem Pan em um dos principais mercados do Brasil.

Com atuação consolidada no rádio, TV, plataformas digitais e streaming, a Jovem Pan vem acelerando sua presença na TV aberta como parte de uma estratégia multiplataforma que busca integrar conteúdo e ampliar o alcance da marca em todo o território nacional.

A expansão reforça o posicionamento da emissora como um dos principais players de mídia do país, aproximando ainda mais a Jovem Pan do público brasileiro e ampliando o acesso à sua programação ao vivo.

Canais da Jovem Pan na TV aberta:

São Paulo (SP) – canal 51

Campinas (SP) – canal 41

Santo Inês (MA) – canal 19

Cuiabá (MT) – canal 12

Presidente Prudente (SP) – canal 31

Recife (PE) – canal 30

Com essa nova fase, a Jovem Pan consolida sua presença nacional na TV aberta e reforça seu compromisso de estar cada vez mais perto do público brasileiro.

Sobre a Jovem Pan

Com 84 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais Jovem Pan e no Panflix.