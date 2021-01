‘Difícil não é ficar rico, mas sim acreditar que pode-se enriquecer’, diz Tiago Fonseca

Em entrevista ao Morning Show, o criador do maior canal de empreendedorismo do Brasil apontou os três pontos decisivos para alavancar os negócios na internet: ‘foco em tráfego, oferta e produto’

Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 27, o criador do maior canal de empreendedorismo do Brasil, Tiago Fonseca, lembrou sua jornada e afirmou que “todo mundo pode ter um futuro brilhante desde que alimente isso”. “Sou uma pessoa improvável porque vivi no fundo do poço, comi o pão que o diabo amassou e encontrei nas frustrações a minha motivação para crescer. Vendi doce na rua, fui office boy, auxiliar de almoxarifado e tudo isso me fez ser quem sou hoje”. Segundo Tiago, sua história mudou quando entrou para o mundo digital e descobriu o como funcionava os negócios nas plataformas. “Na internet, entendi que existe um padrão por trás dos conteúdos que dão certo. Seguindo alguns passos, comecei a vender produtos online e cresci. Logo em seguida já estava viajando todo o Brasil, ensinando empresários, dando workshops e lançando o livro ‘Cresça, Apareça e Enriqueça’, que conta a minha jornada”.

Durante a entrevista, o empreendedor apontou três pontos essenciais para alavancar os negócios na internet: focar no tráfego, oferta e produto. “Primeiramente, é necessário localizar onde estão as pessoas que comprarão o seu produto – seu público está no TikTok, Instagram ou Facebook? Ainda pensando no tráfego, vale a pena estudar sobre os anúncios virtuais, já que podem dar mais tração ao conteúdo veiculado. Tendo em mente o produto e a oferta, o segundo passo é gerar valor nas redes. Para isso, produza conteúdos, forme uma comunidade, apresente para seu público um problema e mostre que você pode vender a solução – seja ela um produto, curso ou palestra. No entanto, que fique claro, não venda uma enganação porque, caso contrário, seu negócio terá vida curta”.

O milionário prosseguiu reiterando que qualquer indivíduo é capaz de atingir o sucesso. “Você pode dar certo em qualquer área, desde que encontre seu público. Ou seja, é possível fazer sucesso abordando todos os assuntos, desde que se entenda como empacotá-los de uma forma que a massa esteja disposta a ouvir. Quando tiramos o dinheiro do foco, ele vem para o bolso. As pessoas sempre devem estar no foco porque, ao melhorarmos suas vidas, naturalmente elas enriquecem e essa prosperidade beneficia a todos. Todos podem ser o que quiser, ter um futuro brilhante, basta acreditar nisso. Difícil não é ficar rico, passar no vestibular, ser médico ou ocupar o primeiro lugar no pódio. O difícil é acreditar que pode-se enriquecer, passar no vestibular, tornar-se médico e alcançar o primeiro lugar. Nada nem ninguém pode parar quem é movido por um propósito”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com o empreendedor Tiago Fonseca: