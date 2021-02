Juju Salimeni revela que engordou 10kg na quarentena; veja foto

Em entrevista ao Morning Show, musa fitness afirmou que se viu em um ‘corpo totalmente diferente’ após ganhar peso na balança

Imagem: Reprodução/Instagram @jujusalimeni Musa Fitness afirmou que já eliminou os 10kg e retornou ao 'corpo que gosta'



Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 16, a musa fitness Juju Salimeni revelou que a quarentena, impulsionada pela pandemia do novo coronavírus, atingiu em cheio seu corpo e autoestima. “Passei por um momento que nunca imaginei em minha vida. Meu corpo nunca tinha ficado tanto tempo parado porque treino pesado, faço musculação e sigo dieta há 18 anos. Durante a pandemia, fazia alguns exercícios em casa, mas não é igual ao treino na academia. Dessa forma, fui relaxando e deixando as coisas acontecerem. Quando me dei conta, meu corpo havia virado do avesso. Com exames percebi que toda a minha parte hormonal e física estava desregulada, engordei 10kg neste período. Foi muito difícil, nunca havia passado por essa situação porque o meu corpo tem o metabolismo muito acelerado, não engordava de jeito nenhum, sempre me mantive bem. De repente, tudo ficou desregulado e me vi em um corpo totalmente diferente”, disse.

Apesar da forte mudança, Juju ressaltou que não deixou-se abalar e decidiu compreender que era apenas “uma fase”. “Engordei e tudo bem. Foi apenas uma fase, nos adaptamos aos momentos e, quando as academias reabriram, voltei a praticar meus treinos, retornei aos médicos e coloquei minha dieta em dia. Aos poucos, me regulei e meu corpo voltou a ficar do jeito que eu gosto. A quarentena serviu para que eu enxergasse muita coisa, percebi que as mudanças não impactam apenas em nossa mente, mas também em nosso físico”, concluiu.

Veja foto de Juju Salimeni durante quarentena:

