‘Mesmo querendo muito, Luciano Huck não concorrerá à Presidência’, diz Britto Jr.

Em entrevista ao Morning Show, o ‘Zoroastro Britto’ afirmou que Huck deve abrir mão da política para substituir Faustão na Globo

Imagem: Reprodução/Instagram: @brittojr Jornalista revelou que Record TV passará por catástrofe após importantes demissões



Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 29, o jornalista Britto Júnior usou seu conhecimento sobre o trabalho na televisão para prever o futuro de grandes nomes da telinha, como Luciano Huck. “Mesmo querendo muito, Luciano Huck não deixará a Globo para concorrer à Presidência da República. Ele não vai para a política porque tem juízo, uma proposta da emissora vai convencê-lo a mudar de ideia e substituir o Faustão na grade de domingo”, cravou. Nesta semana, a Globo anunciou o fim do contrato com o apresentador do Domingão, que comandará a atração apenas até dezembro.

De acordo com o “Zoroastro Britto” (como se auto apelidou), assim que Huck sair do Caldeirão, programa que comanda há 21 anos, o nome de Marcos Mion deve surgir como uma nova aposta da Globo para as tardes de sábado. “Já que Huck substituirá o Faustão, abre-se um buraco aos sábados. Algum apresentador da própria emissora pode preenchê-lo, mas nomes de outros canais também serão cotados. Neste sentido, Mion pode ser a nova cara da Globo, não só porque tem talento, mas porque a imprensa fará uma campanha espontânea e justa para que isso aconteça”. Além de prever os futuros de Luciano Huck e Marcos Mion, o jornalista revelou que haverá uma catástrofe na Record TV já que, como aponta, o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli, e um importante diretor artístico devem deixar a emissora em breve.

Confira na íntegra a entrevista com o jornalista Britto Jr.: