Ricardo Nunes planeja transporte hidroviário em SP, diz que passe livre gera empregos e detalha ações na Cracolândia

Em entrevista ao Morning Show, prefeito também deu detalhes sobre a agenda de turismo da cidade em 2023

Reprodução/Jovem Pan News Ricardo Nunes foi o convidado do programa Morning Show desta segunda-feira, 23



Nesta segunda-feira, 23, o programa Morning Show recebeu Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo. Em entrevista, ele esclareceu os planos para a implementação do passe livre no transporte público da cidade. “É normal prefeitos pedirem estudos de vários temas, isso acabou vazando e estamos aguardando os estudos. Cinquenta e uma cidades que implantaram o transporte gratuito tiveram o aquecimento da economia, gerando mais empregos. Tem a questão da mobilidade: São Paulo com 7 milhões de veículos, incentivar o transporte coletivo e a questão ambiental é muito forte. Tenho vontade”, revelou. Além disso, o prefeito também busca adotar uma nova modalidade de transporte no município. “Esse ano ainda vamos começar com alguns bairros experimentais na represa Billings para fazer o transporte hidroviário. Pela característica da cidade, [temos a possibilidade de] ter mais um modal de transporte”, acrescentou.

O prefeito também citou as medidas de enfrentamento da dependência química na região da Cracolândia. “Chegou em um ponto que a maioria que está lá hoje, está em um estado de dependência química muito avançado, a grande maioria [vive no local] há mais de 5 anos”, explicou. “É óbvio que não podemos jogar esse problema para baixo do tapete. Temos que resolver isso de uma vez por todas, enfrentar isso. Atender o usuário, prender o traficante e revitalizar os espaços. Um problema de 30 anos, que não resolve de uma hora para a outra, mas estamos dando continuidade”, seguiu.

Na próxima quarta-feira, 25, a cidade de São Paulo comemora 469 anos, com shows grauitos de João Gomes, Belo, Fresno e Almir Sater. Nunes afirmou que o incentivo ao turismo é um dos focos de sua gestão e citou outros eventos que a cidade receberá ainda em 2023. “Estamos fazendo a cidade feliz, crescemos 14% em turismo. Teremos Fórmula E, Lollapalooza, The Town. Uma ação super importante que gera emprego, gera renda. As pessoas confiam na cidade”, disse. “No aniversário de São Paulo, estaremos no Vale do Anhangabaú, teremos aquela coisa tradicional de cortar o bolo no Mercadão. Estamos democratizando, os eventos acontecem em todas as regiões da cidade”, afirmou.

Em 2024, Nunes pretende disputar a reeleição para a prefeitura de São Paulo. Em seu entorno, figuras como Guilherme Boulos e Ricardo Salles também sinalizam possíveis candidaturas. Questionado sobre os riscos da polarização, o atual prefeito afirma não temer a futura campanha. “Eleições municipais são diferentes da nacional. A pessoa está preocupada se o filho vai ter uma vaga de creche, se tem praça, se tem parque”, resumiu. “As pessoas vivem na cidade, você passa a discutir a cidade. Nesse aspecto, estou tranquilo. Pode ter uma pequena influência, mas não como no ano passado. Como alguém vai estar preocupado com um pensamento que não depende do prefeito? Ainda bem que é assim, as pessoas discutem a questão da sua cidade”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Ricardo Nunes: