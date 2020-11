Mulheres Positivas estreia na programação da Jovem Pan com convidadas especiais

Apresentada pela empresária Fabi Saad, a atração visa inspirar mulheres de todo o Brasil; programa estreia no dia 16 no rádio e no Panflix

Jovem Pan A empresária Fabi Saad comanda o Mulheres Positivas, na Jovem Pan



O movimento “Mulheres Positivas”, criado e coordenado pela empresária Fabi Saad, ganhará novo espaço na eclética programação da Jovem Pan. Com estreia no dia 16 de novembro, o programa que leva o mesmo nome do movimento, será veiculado na rádio e estará também disponível no Panflix, streaming da Jovem Pan. Além disso, o ouvinte poderá acompanhar pílulas nos breaks comerciais e nas redes sociais do grupo. Apresentado pela própria idealizadora do projeto, o programa que terá sempre uma personagem inspiradora como entrevistada, vai destacar o desenvolvimento feminino pessoal e profissional através de conteúdos multiplataforma e 360°, atuando efetivamente no dia-a-dia da mulher, de forma a colaborar com a evolução de seus objetivos e metas.

“Estou à frente do Mulheres Positivas há quase cinco anos e fico honrada com a oportunidade de expandir esse movimento e transformar positivamente mais vidas, graças a excelente audiência do Grupo Jovem Pan”, comenta Fabi Saad. O projeto ainda envolve premiações, cursos, podcasts, coluna escrita no site da Jovem Pan, listas de mulheres inspiradoras, almoços, encontros e um fórum que será realizado em março. Com um estilo mais intimista, Fabi receberá uma entrevistada por semana. No episódio de estreia, recebe Taina Muller, que interpreta Veronica no seriado de sucesso da Netflix “Bom dia Veronica”. Mulheres Positivas vai ao ar às 16h30, às segundas-feiras, no rádio AM e no Panflix.